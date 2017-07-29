«Локомотив» обыграл московское «Динамо» в финале Кубка Минска

«Локомотив» одержал победу над московским «Динамо» в финале Кубка Минска. Встреча, проходившая на «Чижовка-Арене», завершилась со счётом 3:1.

Sochi Hockey Open и ещё 4 лучших предсезонных турнира этого лета в КХЛ Прообраз олимпийской сборной Канады в Сочи, швейцарцы в Астане, старые друзья в Магнитогорске — где пройдут самые интересные турниры лета.

Егор Аверин вывел железнодорожников вперёд на 14-й минуте встречи, но в начале второго периода Дастин Бойд восстановил равенство. На 37-й минуте Никита Черепанов сделал счёт 2:1, а в третьем периоде Александр Полунин увеличил преимущество.



Третье место на турнире заняла «Югра», обыгравшая «Юность», пятое место заняло минское «Динамо», победившее рижских одноклубников.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».