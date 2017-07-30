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Евпалов: атмосфера в рижском «Динамо» отличная, это хороший знак

30 июля 2017, воскресенье. 00:57. Хоккей

Новичок рижского «Динамо» Никита Евпалов прокомментировал поражение от минского «Динамо» в матче за пятое место на Кубке Минска (0:4), а также рассказал об адаптации в команде.

«Ребята бились, но сегодня у нас не получилось. Может быть, сказалась усталость после вчерашнего матча. Было необычно играть после 11 утра, но это не причина такого результата. Иногда такое случается. Мы старались, но шайба не шла в ворота.

Несмотря на то, что мы не забили, мне нравится играть в звене с Елисеевым и Редлихсом. Мы хорошо понимаем друг друга. Меня приняли нормально, все дружелюбные, хорошо относятся, не делятся на ветеранов и новичков. Атмосфера отличная, это хороший знак, большой плюс для команды. Все борются друг за друга", — цитирует Евпалова пресс-служба клуба.

Минское «Динамо» обыграло «Динамо» из Риги в матче за пятое место Кубка Минска
Источник: Официальный сайт ХК "Динамо" (Рига) Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
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