Драфт НХЛ 2018 года пройдёт в Далласе, где его примет на своей арене в American Airlines Center местный «Даллас Старз», о чём сообщила Лига на своём официальном сайте.



Первый раунд состоится 22 июня, а раунды со второго по седьмой – 23 июня.



«Первый драфт второго столетия НХЛ будет первым, в котором смогут принять участие игроки, родившиеся в 2000 году. Грядущие звёзды НХЛ будут в центре внимания в American Airlines Center в Далласе, где вместе соберётся вся семья НХЛ», — прокомментировал это решение комиссионер НХЛ Гэри Бэттмэн.

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