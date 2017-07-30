Чернов: был тяжёлый матч, удаления сломали игру «Северстали»

Нападающий череповецкой «Северстали» Павел Чернов поделился впечатлениями после товарищеского матча с «Куньлунь Ред Стар» (0:3).
«Получилась довольно тяжёлая игра, в которой было много удалений с нашей стороны. Большое количество удалений в первом периоде сломали игру „Северстали“. Будем работать, это предсезонные игры.
На каждый матч выходим играть на победу, но опять же из-за удалений сразу не получилось войти в игру. Во втором периоде стали играть в равных составах, моменты появились, но не реализовали», — цитирует Чернова официальный сайт клуба.
Посмотреть видео можно также на официальном канале «Северстали» в YouTube.
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