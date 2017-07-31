Экс-форвард «Нефтехимика» и «Кузни» Исламов стал игроком «Эдинбурга»

«Эдинбург» сообщил о заключении контракта с центральным нападающим Александром Исламовым. Об этом информирует официальный сайт клуба. Соглашение между клубом и 30-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.



Исламов на протяжении пяти сезонов выступал в Континентальной хоккейной лиге за нижнекамский «Нефтехимик» и новокузнецкий «Металлург», в составе которых набрал 37 (17+20) очков в 157 матчах. В последние годы хоккеист выступал в Высшей хоккейной лиге. В сезоне-2016/17 на счету Исламова 4 (2+2) очка в 23 матчах за «Ермак».

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