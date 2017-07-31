Мемориал Беляева: МХК «Локо» переиграл СКА-1946

Ярославский «Локо» переиграл питерский СКА-1946 на мемориале Беляева. После двух периодов счёт был равный — 3:3. В заключительной трети матча ярославская команда забросила две шайбы.



«Локо» Ярославль — СКА-1946 Санкт-Петербург — 5:3 (1:2, 2:1, 2:0)

1:0 — Денежкин (Рыбаков) — -8:44

1:1 — Бондарчук (Цицюра, Шепитько) — 12:22

1:2 — Калабушкин (Бондарук, Холоденин) — 13:18

1:3 — Бондарук (Овечкин) — 26:01

2:3 — Морозов (Ковалёв, Слепец) — 36:26)

3:3 — Рыбаков (Гловацкий) — 39:45

4:3 — Рыбаков (Аноховский, Яковенко) — 41:44

5:3 — Рыбаков (Аноховский, Слепец) — 52:51

Также сегодня пройдут матчи «Рига» — «СКА-Серебряные Львы» и «Алмаз» — МХК «Динамо» Санкт-Петербург.