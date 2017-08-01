Защитник Мусил перешёл в «Тршинец» из системы «Эдмонтона»

Защитник системы клуба Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» Давид Мусил перешёл в чешский клуб «Тршинец». Об этом сообщается на официальном сайте чешского хоккейного клуба. Соглашение между защитником и чешской командой рассчитано на один год.



В Северной Америке Мусил провёл 8 последних сезонов. В Национальной хоккейной лиге за это время на счету хоккеиста 4 матча за «Ойлерз» и 2 (0+2) очка. В Американской хоккейной лиге Мусил провёл 253 матча и набрал 55 (11+44) очков. В Континентальной хоккейной лиге права на Мусила принадлежат московскому ЦСКА.

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