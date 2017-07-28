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Маклеллан: сейчас «Эдмонтон» столкнётся с таким понятием, как ожидания

28 июля 2017, пятница. 00:57. Хоккей

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Тодд Маклеллан поделился мнением о нападающем Конноре Макдэвиде.

«Я думаю, что никто не знает, на что способен Коннор или любой другой хоккеист. Коннор очень мотивирован, он хочет стать лучше физически, психологически. Он изучает хоккей, задает потрясающие вопросы. Он лидер команды. Мы понимали это и поэтому сделали его капитаном. В регулярном сезоне он всем доказал, что мы не ошиблись. Его уважают партнёры, и мы рады, что он будет с нами ещё много лет.

Сейчас клуб столкнётся с таким понятием, как ожидания. Ожидания усложняют жизнь команде во всех отношениях. Пока „Эдмонтону“ ещё не доводилось с этим сталкиваться. Поэтому я считаю, что мы ещё растём. Нам надо через это пройти. Соперники будут настраиваться на „Ойлерз“, а зрители, прежде всего наши болельщики, будут ждать побед в каждом матче, чего не было раньше. Нам будет тяжелее», — цитирует Маклеллана официальный сайт лиги.

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Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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Теги
Эдмонтон Ойлерз Коннор Макдэвид Тодд Маклеллан
Новости. Хоккей
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