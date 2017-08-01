Даугавиньш: «Торпедо» нужно работать над тем, чтобы забивать «грязные» голы

Форвард «Торпедо» Каспарс Даугавиньш прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (0:3) в первом матче Кубка губернатора Нижегородской области.

«Приятно было, что зрители аплодировали нам после проигрыша, показав, что будут болеть за нас весь сезон. Неприятно, что не забили, надо работать над качеством. Но вы же видели, что лёд в плохом состоянии, очень жарко, но тогда надо проще играть – больше набросов, подставлений, добиваний. В прошлом году была такая же жара, трудно сохранить хорошее качество льда. Нужно тренировать часть игры, где забиваются «грязные» голы», — передаёт слова Даугавиньша корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.