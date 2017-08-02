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Макфи: тренировочный лагерь «Вегаса» будет отличаться от сборов других команд

2 августа 2017, среда. 19:59 Хоккей

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи поделился ожиданиями от тренировочного лагеря команды.

Наш тренировочный лагерь будет отличаться от сборов других команд тем, что у них нет необходимости «почувствовать» игроков. Мы задрафтовали игроков, подписали контракты. Но узнать хоккеиста можно, только поработав с ним.

Мы очень ждём лагерь. Мы хорошо поработали в прошлом году, сделали много полезного. Надо двигаться дальше. Мы не перестраиваем команду, мы создаём её. Каждый наш шаг имеет огромное значение. Нам очень интересно работать в Вегасе. Каждый день происходит что-то новое", — цитирует Макфи официальный сайт лиги.

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Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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Вегас Голден Найтс
Новости. Хоккей
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