Макфи: тренировочный лагерь «Вегаса» будет отличаться от сборов других команд

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи поделился ожиданиями от тренировочного лагеря команды.



Наш тренировочный лагерь будет отличаться от сборов других команд тем, что у них нет необходимости «почувствовать» игроков. Мы задрафтовали игроков, подписали контракты. Но узнать хоккеиста можно, только поработав с ним.



Мы очень ждём лагерь. Мы хорошо поработали в прошлом году, сделали много полезного. Надо двигаться дальше. Мы не перестраиваем команду, мы создаём её. Каждый наш шаг имеет огромное значение. Нам очень интересно работать в Вегасе. Каждый день происходит что-то новое", — цитирует Макфи официальный сайт лиги.

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