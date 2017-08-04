СКА взял на турнир в Сочи 23 игрока, 7 хоккеистов сыграют за олимпийскую сборную

Хоккеисты СКА отправились в Сочи, где примут участие в турнире Sochi Hockey Open.



Тренерский штаб взял на выезд 23 игрока:

вратари: Микко Коскинен, Алексей Мельничук, Константин Волков;

защитники: Антон Белов, Егор Яковлев, Артём Зуб, Патрик Херсли, Егор Рыков, Владислав Гавриков, Роман Рукавишников, Давид Рундблад;

нападающие: Илья Ковальчук, Ярно Коскиранта, Александр Хохлачёв, Виктор Комаров, Данила Квартальнов, Никита Гусев, Виктор Тихонов, Сергей Широков, Александр Барабанов, Александр Дергачёв, Максим Карпов, Михаил Мальцев.

Семь хоккеистов СКА сыграют на турнире в составе олимпийской сборной России. Остальные игроки продолжат готовиться к сезону в Петербурге под руководством Петра Воробьёва.