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СКА взял на турнир в Сочи 23 игрока, 7 хоккеистов сыграют за олимпийскую сборную

4 августа 2017, пятница. 11:12 Хоккей

Хоккеисты СКА отправились в Сочи, где примут участие в турнире Sochi Hockey Open.

Тренерский штаб взял на выезд 23 игрока:

вратари: Микко Коскинен, Алексей Мельничук, Константин Волков;
защитники: Антон Белов, Егор Яковлев, Артём Зуб, Патрик Херсли, Егор Рыков, Владислав Гавриков, Роман Рукавишников, Давид Рундблад;
нападающие: Илья Ковальчук, Ярно Коскиранта, Александр Хохлачёв, Виктор Комаров, Данила Квартальнов, Никита Гусев, Виктор Тихонов, Сергей Широков, Александр Барабанов, Александр Дергачёв, Максим Карпов, Михаил Мальцев.

Семь хоккеистов СКА сыграют на турнире в составе олимпийской сборной России. Остальные игроки продолжат готовиться к сезону в Петербурге под руководством Петра Воробьёва.

Bwin Россия получила статус официального партнёра турнира Sochi Hockey Open 2017
Источник: Официальный сайт ХК СКА (Санкт-Петербург) Сообщить об ошибке
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