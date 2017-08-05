Бэйлен, Якуценя и Щехура сыграли рабочих завода в промо-ролике «Трактора»

«Трактор» представил промо-ролик к сезону-2017/18 КХЛ. В декабре команда отпразднует своё 70-летие. В съёмках принимали участие хоккеисты «Трактора» Александр Шинин, Василий Демченко, Артём Бородкин, Алексей Кручинин, Максим Якуценя, Пол Щехура, Ник Бэйлен и Линус Виделль, а также работники предприятия «ЧТЗ-Уралтрак». Хоккеисты предстали не только на ледовой площадке, но и в ролях работников завода.

О концепции видео рассказала руководитель клубного музея «Трактора» Анна Гусева.



«В первой сцене промо-ролика к сезону-2017/2018 основатель команды Исаак Зальцман издаёт приказ о создании хоккейной команды. Он обращается к своему собеседнику с фразой: «Челябинску нужен сильный хоккей». Его собеседник – человек из нашего поколения, капитан «Трактора» Александр Шинин. «Трактор» в этом году празднует свой 70-й день рождения, и наш проморолик отражает тему всего сезона. Это дань истории, мостик между событиями 1947 года и нашим временем», — цитирует Гусеву пресс-служба клуба.

Супердерби и матчи под открытым небом. Главные даты календаря КХЛ Эти дни в новом сезоне КХЛ мы будем ждать с особым нетерпением.

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