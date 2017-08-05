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Березин: статус «Авангарда» обязывает бороться за самые высокие места

5 августа 2017, суббота. 15:40 Хоккей

Защитник «Авангарда» Максим Березин рассказал о подготовке к Кубку президента Республики Казахстан и задачах клуба на сезон.

«Тренерский штаб постепенно снижает нагрузку. Но тренировочный процесс никогда не прерывается. В омском коллективе приняли нормально. У меня здесь много знакомых: Саня Осипов, Никита Лисов, Колю Лемтюгова. У Андрея Скабелки свои требования по работе с командой, подстраиваюсь по них. Статус «Авангарда» обязывает его бороться за самые высокие места. Каждый игрок это понимает, будем стараться выжать максимум. Обида на «Нефтехимик», который от меня отказался? Нет, всё нормально. Такова хоккейная жизнь», — сказал Березин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Авангард Максим Березин
Новости. Хоккей
5 августа 2017, суббота
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16:00 Знарок: ждём Войнова и Зубарева к концу сентября, Дацюк скоро будет готов
15:50 Скабелка: Петерссон только прилетел, может, сыграет в паре встреч в Астане
15:40 Березин: статус «Авангарда» обязывает бороться за самые высокие места
15:31 Дежарден: игроков НХЛ знают все, а на Олимпиаде в Корее можно ждать сюрпризов
15:21 Четыре гола Барабанова помогли СКА победить «Куньлунь» в первом матче Sochi Open
15:05 Бурк: на бумаге Россия — один из фаворитов Олимпиад, но случиться может всякое
14:42 Беннинг: хотим, чтобы контракт «Ванкувера» с Хорватом удовлетворял обе стороны
14:02 Вестерлунд: если давление в Уфе станет слишком сильным, могу уйти в отставку
13:25 Строум: «Эдмонтон» близок к завоеванию кубка Стэнли
13:06 Кубок Гагарина будет выставлен на всех матчах Sochi Hockey Open
13:00 Прямая трансляция матча СКА — «Куньлунь» на Sochi Hockey Open
12:47 Треливинг: Смит молод в свои 35, его возраст не беспокоит «Калгари»
12:17 Щехура: задача «Трактора» на Кубке президента РК — обрести лицо команды
12:00 Николай Жердев находится на просмотровом контракте в «Нефтехимике»
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10:49 Нападающий «Ванкувера» Дорсетт восстановился после операции на шее
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09:30 Игроки «Сочи» и олимпийской сборной посетили тренировку юных следж-хоккеистов
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01:00 Сборная России U18 разгромила «Линц» U20 в выставочном матче, забросив 11 шайб
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4 августа 2017, пятница
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