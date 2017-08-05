Березин: статус «Авангарда» обязывает бороться за самые высокие места

Защитник «Авангарда» Максим Березин рассказал о подготовке к Кубку президента Республики Казахстан и задачах клуба на сезон.



«Тренерский штаб постепенно снижает нагрузку. Но тренировочный процесс никогда не прерывается. В омском коллективе приняли нормально. У меня здесь много знакомых: Саня Осипов, Никита Лисов, Колю Лемтюгова. У Андрея Скабелки свои требования по работе с командой, подстраиваюсь по них. Статус «Авангарда» обязывает его бороться за самые высокие места. Каждый игрок это понимает, будем стараться выжать максимум. Обида на «Нефтехимик», который от меня отказался? Нет, всё нормально. Такова хоккейная жизнь», — сказал Березин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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