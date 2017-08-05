Скабелка: Петерссон только прилетел, может, сыграет в паре встреч в Астане

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка рассказал о готовности новичка команды шведского форварда Андре Петерссона.



«Турнир в Астане покажет, в каком состоянии находится наша команда. Шестого легионера Андре Петерссона вязли в команду, в том числе из-за травмы выбывшего защитника Юнаса Анелёва на освободившуюся позицию. Андре только приехал в шесть утра, летел 11 часов. Первые два матча он точно играть не будет, а дальше посмотрим. Пройдёт медосмотр. Может, дадим ему поиграть в паре встреч. Все остальные легионеры в строю», — сказал Скабелка а беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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