Кокарев: возможно, «Салавату» чуть-чуть не хватало движения

Форвард «Салавата Юлаева» Денис Кокарев поделился впечатлениями после победы над «Автомобилистом» (1:0 ОТ).



«Была непростая игра, «Автомобилист» сегодня хорошо двигался. Мы не очень хорошо начали матч, во втором периоде играли лучше, а так в целом игра была равной. Хорошо, что выиграли, но нам много ещё над чем нужно работать.



Не самое удачное начало матча? Не знаю, с чем это связано. Что-то не получалось, возможно, не хватало чуть-чуть движения. Но команда постепенно набирает форму. Сейчас какие-то выводы делать не стоит. Все ребята стараются. Что-то получается, что-то нет, но мы двигаемся вперёд и готовимся дальше», — цитирует игрока официальный сайт клуба.



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