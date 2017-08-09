ЦСКА с минимальным счётом обыграл «Лагнау» в товарищеской встрече

Московский ЦСКА с минимальным счётом одержал победу над клубом «Лагнау Тайгерс» в товарищеской встрече, матч завершился со счётом 1:0. Всего на швейцарском сборе команда Игоря Никитина провела три встречи, одержав три победы, забросив 12 шайб и пропустив лишь одну.



Единственный заброшенный гол в матче записал на свой счёт Константин Окулов, забив в равных составах уже на третьей минуте. Сухой матч оформил вратарь «армейцев» Илья Сорокин.



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