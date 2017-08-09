Мемориал Глинки: Чехия разгромила США, Канада победила Словакию
9 августа 2017, среда. 22:32
Хоккей
На мемориале Ивана Глинки завершились очередные матчи.
Сборная Чехии разгромила команду США со счётом 7:3. В составе чешской команды голами отметились Адам Гаярский, Либор Замбранский, Войтех Стронджала, Михал Квасница, Якуб Лауко и Ян Еник, оформивший дубль. У США голы забили Райан Савадж, Джейк Друри и Блэйк Маклафлин.
Канадская национальная команда уверенно победила Словакию со счётом 6:1. Единственный гол у словаков на счету Оливера Турана, у Канады шайбы сумели забросить Кален Аддисон, Габриэл Фортье, Андерсон Макдональд, Джо Велено и Баррет Хейтон, оформивший дубль.
Мемориал Ивана Глинки
09 августа 2017, среда. 20:00 МСК
1:0 – Гаярский (Стржондала) – 00:34 (5x5), 2:0 – Еник (Плашек, Адамек) – 19:48 (5x5), 3:0 – Замбранский (Длугош) – 24:40 (5x3), 3:1 – Савадж (Самуэльссон) – 34:47 (5x5), 4:1 – Стржондала (Чайка) – 36:51 (5x5), 4:2 – Друри (Рэндл, Кригьер) – 41:00 (5x5), 5:2 – Квасница (Блюмель, Клейна) – 48:59 (5x4), 6:2 – Лауко – 50:18 (5x5), 7:2 – Еник – 59:18 (4x5), 7:3 – Маклафлин (Хайн) – 59:43 (5x4)
Мемориал Ивана Глинки
09 августа 2017, среда. 20:00 МСК
0:1 – Аддисон (Хейтон, Футе) – 18:08 (5x4), 0:2 – Фортье – 18:34 (5x5), 0:3 – Хейтон (Баль, Добсон) – 31:07 (5x5), 0:4 – Макдональд (Велено) – 35:59 (5x5), 1:4 – Туран (Окульяр, Иленчик) – 45:27 (5x5), 1:5 – Велено (Меркли, Макдональд) – 47:20 (5x4), 1:6 – Хейтон (Смит, Томас) – 49:49 (5x4)