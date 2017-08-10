Дмитрий Ерыкалов и Павел Панышев ответят на вопросы читателей в 17:00 мск

Хоккейные обозреватели «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов и Павел Панышев 10 августа начиная с 17:00 мск в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» ответят на вопросы читателей.



Трансляция будет проходить в хоккейном сообществе «Чемпионата». Журналисты обсудят трансферные новости, предсезонные турниры, предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги и другие события в мире хоккея.



Свои вопросы вы можете оставлять в комментариях по ссылке.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».