Ландеског: последнее слово по участию игроков НХЛ в ОИ-2018 ещё не сказано

Нападающий «Колорадо Эвеланш» и сборной Швеции Габриэль Ландеског надеется, что игроки НХЛ смогут принять участие в Олимпиаде 2018 года, отмечая, что профсоюз игроков ещё не вынес своего решения.



«Очень жаль, что так всё получается, но я думаю, последнее слово ещё не сказано. Ещё не всё кончено. Профсоюз игроков должен вынести решение, но очевидно, что все хотят ехать. Кубок Стэнли — это одно, но выступление на Олимпиаде останется в памяти на много лет после окончания карьеры. Игры высоко стоят в моём списке. Я этого не понимаю. Мы участвовали в Олимпиадах с 1998 года, зачем сейчас прекращать?» — цитирует Ландескога Aftonbladet.

Бурк: сомневаюсь, что у сборной Канады будут звёзды из НХЛ на Олимпиаде Генеральный менеджер сборной Канады Шон Бурк — о предсезонном турнире в Сочи, вызове игроков из АХЛ и шансах увидеть на Олимпиаде Овечкина.