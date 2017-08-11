Х. Седин: я выигрывал Олимпиаду, для меня неучастие НХЛ в ОИ-2018 не так важно

Капитан «Ванкувер Кэнакс» Хенрик Седин порассуждал на тему решения Национальной хоккейной лиги не отпускать своих игроков на Олимпиаду 2018 года.



«Я не думаю, что есть ещё какой-то шанс. Уже составлен календарь. Я имел честь играть на Олимпиаде и выиграть её, так что для меня, возможно, это уже не так важно. Но я понимаю тех, кто разочарован из-за того, что не получит возможность сыграть на ней. Это крутой турнир», – передаёт слова капитана канадской команды Национальной хоккейной лиги Aftonbladet.

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