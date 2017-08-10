Грёнборг: у России будет преимущество на ОИ-2018 из-за ранних сборов

Главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг выразил мнение, что у сборной России на ОИ-2018 будет преимущество из-за раннего начала подготовки национальной сборной.



«Сборная России соберётся и начнёт готовиться к Олимпиаде-2018 уже 24 января. Шведская национальной команда начнёт сбор только 8 февраля, и столь раннее начало тренировок, несомненно, будет преимуществом команды Олега Знарка.



России проще планировать подготовку из-за того, что все игроки у них будут из КХЛ, а мы собираем хоккеистов из нескольких ли», — цитирует тренера Aftonbladet.

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