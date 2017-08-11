Женский молодёжный чемпионат мира — 2018 пройдёт в Дмитрове

Изменились место и время проведения чемпионата мира среди женских молодёжных команд. Турнир примет подмосковный город Дмитров с 6 по 13 января 2018 года.



О выборе России страной — хозяйкой турнира было объявлено на ежегодном майском конгрессе IIHF. Тогда местом проведения был назван Нижний Новгород. Однако затем Международная федерация хоккея приняла решение о переносе мероприятия в Московскую область. Официально Дмитров будет утверждён в конце сентября на полугодовом конгрессе.



Участники ЖМЧМ будут разделены на две группы по четыре команды. Согласно прошлогоднему рейтингу, в группе А помимо российской сборной сыграют Канада, США и Швеция. В группе В – сборные Финляндии, Чехии, Швейцарии и Германии. Два лидера группы А выйдут в полуфинал напрямую, а сборные, занявшие третью и четвёртую строчки, встретятся в матчах за выход в полуфинал с лидерами группы В (А3 – В2, А4 – В1).