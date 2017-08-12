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«Лада» одержала уверенную победу над ЦСК ВВС в товарищеской встрече

12 августа 2017, суббота. 13:18 Хоккей

Тольяттинская «Лада» уверенно обыграла клуб Высшей хоккейной лиги ЦСК ВВС в товарищеской встрече, матч завершился со счётом 5:2.

К 30-й минуте матча команда Артиса Аболса выигрывала со счётом 3:0, голами сумели отличиться Денис Зернов, Никита Филатов и Кристапс Сотниекс. До конца второго периода ЦСК ВВС отыграл две шайбы усилиями Дениса Ковалёва и Никиты Глотова. В заключительном периоде голы Семёна Валуйского и Станислава Бочарова помогли «Ладе» упрочить преимущество.

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Товарищеские матчи (клубы)
12 августа 2017, суббота. 11:00 МСК
Лада
Тольятти
5 : 2 1:0, 2:2, 2:0
ЦСК ВВС
Самара
1:0 – Зернов (Гуркин, Белоусов) – 15:37 (5x5), 2:0 – Филатов (Дженовей) – 24:37 (5x4), 3:0 – Сотниекс (Зернов) – 29:22 (5x5), 3:1 – Ковалёв (Метлюк, Трошин) – 31:19 (5x5), 3:2 – Глотов – 38:54 (5x4), 4:2 – Валуйский (Дженовей) – 41:21 (5x4), 5:2 – Бочаров – 56:29 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Лада ХК ЦСК ВВС
Новости. Хоккей
12 августа 2017, суббота
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