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Марк-Андре Граньяни не поехал с минским «Динамо» на турнир в Латвию

12 августа 2017, суббота. 17:55 Хоккей

Минское «Динамо» отправилось на Кубок латвийских железных дорог, информирует официальный сайт клуба. Тренерский штаб взял на турнир 27 хоккеистов.

Вратари: Юнас Энрот, Михаил Карнаухов.

Защитники: Владимир Денисов, Роман Дюков, Кристиан Хенкель, Дмитрий Коробов, Илья Шинкевич, Евгений Лисовец, Дмитрий Знахаренко, Никита Устиненко.

Нападающие: Джастин Фонтейн, Егор Шарангович, Александр Китаров, Данила Карабань, Роб Клинкхаммер, Артём Волков, Евгений Ковыршин, Андрей Степанов, Александр Павлович, Александр Матерухин, Шарль Лингле, Александр Кулаков, Сергей Дрозд, Артур Гаврус, Дмитрий Буйницкий, Дмитрий Амброжейчик, Александр Когалев.

В составе отсутствуют только защитник Марк-Андре Граньяни, который со сборной Канады отправился в Санкт-Петербург на турнир имени Пучкова, а также вратарь Степан Горячевских, командированный в фарм-клуб «Динамо-Молодечно».

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Источник: Официальный сайт ХК "Динамо-Минск" Сообщить об ошибке
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