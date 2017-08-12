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Гостисбер: надо быть командным игроком, нельзя зацикливаться на себе

12 августа 2017, суббота. 18:49 Хоккей

Защитник «Филадельфии Флаейрз» Шейн Гостисбер сказал, что в прошлом сезоне извлёк выводы из попадания в запас.

«Надо быть командным игроком. Нельзя зацикливаться на себе. Конечно, не хочется сидеть в запасе, но из этого надо делать правильные выводы. Думаю, мне это удалось: работал над собой, когда меня не включали в заявку на игру.

Мне кажется, в команде отличный настрой. У нас будет молодой, интересный состав, за которым будет приятно наблюдать. Сезон будет замечательным», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

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Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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Филадельфия Флайерз Шейн Гостисбер
Новости. Хоккей
12 августа 2017, суббота
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