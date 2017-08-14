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Нападающий Эмиль Галимов присоединится к «Нефтехимику» на турнире в Уфе

14 августа 2017, понедельник. 12:08 Хоккей

Как стало известно «Чемпионату», в ближайшее время будет официально объявлено о переходе нападающего ярославского «Локомотива» Эмиля Галимова в нижнекамский «Нефтехимик». Ярославцы получат за 25-летнего хоккеиста денежную компенсацию. Галимов присоединится к новой команде в Уфе, где пройдёт предсезонный турнир «Кубок Республики Башкортостан».

В минувшем сезоне форвард провёл в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 42 матча, забросил 5 шайб и отдал 4 голевых паса при показателе полезности «-3». В плей-офф на его счету один голевой пас в четырёх матчах.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Локомотив ХК Нефтехимик Эмиль Галимов
Новости. Хоккей
14 августа 2017, понедельник
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