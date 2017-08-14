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Е. Корешков: Вей и Диц адаптируются к новым реалиям, вижу их большой потенциал

14 августа 2017, понедельник. 16:00 Хоккей

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков поделился мнением о новичках команды защитнике Даррене Дице и форварде Линдене Вейе.

«Вижу у них большой потенциал. Но нельзя забывать, что они только приехали. Здесь, в отличие от Канады, большие площадки. Оба сильно стараются, стремятся проявить себя. Я не могу сказать, что они ещё не вписались в коллектив. Просто есть объективные причины, да и рано выходить на определённый уровень. Они адаптируются к новым реалиям, сыгрываются, налаживают «химию» в звеньях. Вей и Диц – позитивные и общительные люди», — сказал Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Полное интервью с Евгением Корешковым читайте на «Чемпионате» сегодня.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Барыс Евгений Корешков
Новости. Хоккей
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