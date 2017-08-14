Е. Корешков: Вей и Диц адаптируются к новым реалиям, вижу их большой потенциал

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков поделился мнением о новичках команды защитнике Даррене Дице и форварде Линдене Вейе.

«Вижу у них большой потенциал. Но нельзя забывать, что они только приехали. Здесь, в отличие от Канады, большие площадки. Оба сильно стараются, стремятся проявить себя. Я не могу сказать, что они ещё не вписались в коллектив. Просто есть объективные причины, да и рано выходить на определённый уровень. Они адаптируются к новым реалиям, сыгрываются, налаживают «химию» в звеньях. Вей и Диц – позитивные и общительные люди», — сказал Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Полное интервью с Евгением Корешковым читайте на «Чемпионате» сегодня.