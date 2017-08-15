Борисов: не хочу загадывать про КХЛ, cейчас я в «Ермаке»

Голкипер «Ермака» вратарь Сергей Борисов высказался о своём дебюте за команду из Ангарска. В двух контрольных матчах «Ермак» проиграл «Соколу» в Красноярске – 1:3 и 3:5. Борисов возобновил игровую карьеру, ранее он работал экспертом.



«Как оценю свою нынешнюю форму? Как красивую. На самом деле, постепенно набираю игровые кондиции. До сезона ещё достаточно времени, чтоб к первой игре быть полностью готовым.



Играть с «Соколом» было очень не просто. Особенно первая игра — все же долго не играл на этом уровне. Играли, фактически с поезда, поэтому первая игра выдалась тяжелее второй. Плюс очень душно было на арене. Ну и как говорят 43 (!) броска в створ было в дебютном матче. Сегодня же попроще было в физическом плане. Работы ещё много. В общем, всё хорошо.



Сезон стартует аж через месяц почти. Так что времени достаточно. А всё для того, чтобы подойти в нужной форме к первому матчу в ВХЛ, в «Ермаке» есть.



Я не хочу загадывать про КХЛ. Сейчас я в «Ермаке», который выступает в ВХЛ, и все мысли только о том, как помочь команде решить задачи, которые перед сезоном поставит руководство клуба», — цитирует Борисова официальный сайт ВХЛ.

Вратарь Сергей Борисов возобновил карьеру и подписал контракт с «Ермаком»