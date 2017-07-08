Вратарь Сергей Борисов возобновил карьеру и подписал контракт с «Ермаком»

Вратарь Сергей Борисов подписал контракт с ангарским «Ермаком», сообщил 31-летний хоккеист. Голкипер два года назад объявил о завершении игровой карьеры и выступал в качестве хоккейного эксперта. Ранее в Континентальной хоккейной лиге Борисов выступал за «Амур», «Спартак», «Атлант» и «Северсталь».



«Я же говорю, поиграем ещё. За последние семь дней довелось послушать разные советы и мнения, а самое главное сейчас — слушать людей, которые не понимают, как так: два года не играть, а тут — опа — и контракт! С удовольствием принял этот вызов. Спасибо и тем, кто поддерживает, и тем, кто сейчас ломает голову от непонимания», — написал игрок в своём «инстаграме».