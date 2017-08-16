Степанов: победа над «Ак Барсом» важна, чтобы обрести уверенность перед сезоном

Нападающий минского «Динамо» Андрей Степанов прокомментировал итоги третьего матча команды на Кубке Латвийской железной дороги, в котором минчане одолели казанский «Ак Барс» в серии послематчевых бросков со счётом 3:2.



«Много удалений у нас было. Против «Ак Барса» всегда играть сложно – соперник обученный. Считаю, что мы владели инициативой, но из-за глупых удалений, особенно во втором периоде, практически всю треть отыграли в меньшинстве. Надо делать выводы, потому что с таким количеством удалений будет сложно выиграть у кого-то. В третьем периоде поддавили и сравняли. Это очень важно, когда команда может проявить характер и вытащить игру.



Для нас эта победа очень важна, чтобы обрести уверенность перед началом чемпионата. При этом не стоит забывать, что в товарищеских играх некоторые ребята могут позволить себе больше, в регулярном чемпионате такого не будет.Что тренер говорил во время тайм-аута? Там ребята переиграли смену, их зажали в зоне и получился проброс, а Горди взял 30 секунд, чтобы ребята могли передохнуть, а не сразу выходили против свежих ребят», — рассказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Фёдоровым.

Минское «Динамо» одержало волевую победу над «Ак Барсом» в матче Кубка ЛЖД