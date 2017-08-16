Минское «Динамо» одержало волевую победу над «Ак Барсом» в матче Кубка ЛЖД

Минское «Динамо» в серии буллитов обыграло «Ак Барс» в рамках предсезонного Кубка Латвийской железной дороги, встреча завершилась со счётом 3:2 Б.



К 34-й минуте встречи команда Зинэтулы Билялетдинова лидировала в счёте благодаря голам Иржи Секача и Василия Токранова. Минская команда сумела отыграться, дубль в третьем периоде оформил Евгений Ковыршин. В овертайме заброшенных шайб зрители не увидели, а в серии буллитов сильнее оказались минчане, победный бросок реализовал Роб Клинкхаммер.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»

8 сомнительных трансферов клубов КХЛ в нынешнем межсезонье Взрывоопасный Анисин, ветеран Фролов, неприжившийся Кубалик – в списке сомнительных трансферов клубов КХЛ.