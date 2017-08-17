Клинкхаммер: начнётся чемпионат, и тогда для «Динамо» всё будет по-серьёзному

Нападающий минского «Динамо» Роб Клинкхаммер прокомментировал итоги заключительного матча команды на Кубке Латвийской железной дороги, в котором минчане уступили казанскому «Ак Барсу» со счётом 2:3 ОТ.



«Было бы здорово победить, но вышло так, как вышло. «Ак Барс» заставил нас ошибаться и смог отыграться. Для нас это опыт, который нужно использовать и подойти к регулярному сезону в полной готовности. Даже если ты забиваешь первым, это не значит, что твоя команда выиграет игру. Хотелось бы одержать больше побед на турнире, но сейчас это не столь важно. Начнётся чемпионат, и тогда всё будет по-серьёзному», — отметил Клинкхаммер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Фёдоровым.