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Хоккеисты сборной Украины признались в сдаче игры с Южной Кореей на ЧМ-2017

19 августа 2017, суббота. 03:39 Хоккей

Игроки национальной сборной Украины по хоккею сдали матч с соперниками из Южной Кореи на чемпионате мира 2017 года в дивизионе IA. В распоряжении редакции украинского издания «Обозреватель» оказались расписки вратаря Эдуарда Захарченко и защитника Владимира Вариводы. В них содержится обязательство вернуть по $ 30 тыс. в случае невыполнения ими задачи по достижению командой фиксированного результата, если сборная Украины не проиграет корейцам с разницей в две и больше шайбы.

Матч состоялся 28 апреля, украинцы уступили со счётом 1:2 в серии буллитов. На тот момент сборная Украины уже оформила вылет во второй дивизион.

Сообщается, что одним из организаторов преступной схемы является бывший главный тренер харьковского «Витязя» Алексей Лазаренко. Заседание Федерации хоккея Украины относительно данной ситуации состоится 21 августа.

Сборная Украины не сыграет в хоккейном турнире ОИ-2018
Источник: Обозреватель Сообщить об ошибке
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Сборная Украины - Хоккей Сборная Южной Кореи — Хоккей Странные матчи
Новости. Хоккей
19 августа 2017, суббота
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