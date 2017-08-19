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Блэйк: пока преждевременно думать о возвращении Войнова в «Лос-Анджелес»

19 августа 2017, суббота. 10:09 Хоккей

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Кингз» Роб Блэйк прокомментировал кадровую политику «королей» в нынешнее межсезонье и оценил возможность возвращения в НХЛ защитника СКА Вячеслава Войнова.

«Нам необходимо улучшать продуктивность в атаке, но в то же время нужно внимательно следить за потолком зарплат. Летом мы смогли предпринять несколько шагов, чтобы улучшить глубину состава, хотя на самом деле большого всплеска на рынке свободных агентов не наблюдалось. Например, Патрик Марло – хороший хоккеист, но ему уже 38 лет, и он подписал трёхлетний контракт с «Торонто». Нам он нравится, но я не думаю, что кто-то всерьёз хотел, чтобы мы заключили подобную сделку.

Что касается возможного возвращения Вячеслава Войнова, то у него есть некоторые препятствия, которые он должен преодолеть с точки зрения иммиграционных дел и соблюдения закона. Считаю, что на данный момент немного преждевременно рассматривать его, как возможность улучшить нашу глубину состава», — приводит слова Блэйка Los Angeles Times.

Вячеслав Войнов выступал за «Лос-Анджелес» с 2011 по 2015 годы, в прошлом сезоне сыграл 48 матчей за СКА, в которых набрал 37 (11+26) очков. В плей-офф он не принял участия из-за травмы. Напомним¸ что главными приобретениями «Кингз» стали нападающий Майк Каммалери, защитник Кристиан Фолин и вратарь Дарси Кемпер.

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Источник: Los Angeles Times Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Кингз Вячеслав Войнов
Новости. Хоккей
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