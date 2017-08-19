Тимченко: команда СКА — один из главных доноров сборной России

Председатель совета директоров КХЛ, президент СКА Геннадий Тимченко рассказал о надежде выиграть третий Кубок Гагарина в истории клуба.



«То, что команда на протяжении несколько лет показывает такие выдающиеся результаты, — заслуга тренерского штаба и менеджмента. Самое главное, что петербуржцы неистово полюбили хоккей. Таких эмоций вы больше нигде не увидите. У СКА сотни тысяч болельщиков. Следующий сезон будет очень важен с учётом Олимпиады. Надеемся на успешное выступление нашей сборной в Корее. Команда СКА — один из главных доноров сборной. Очень много наших хоккеистов потенциально готовы выступать за сборную России. Надеюсь, СКА в новом сезоне привезёт третий кубок Гагарина», — передаёт слова Тимченко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Тройка мечты! Как Ковальчук готовится к старту сезона КХЛ Как провели прошедшую неделю игроки КХЛ — в нашем обзоре соцсетей.