Скабелка: игроки «Авангарда» друг за друга лупятся — это самое важное

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка подвёл итоги предсезонной подготовки команды.

«Результат предсезонной подготовки — то, что мы в боевых условиях посмотрели всех наших ребят. Команда друг за друга лупится, готова сражаться — это самое важное. Резерв команды нас устраивает — Жукенов, Файзуллин. Естественно, все не могут играть в одном матче, но ребята готовы сражаться за „Авангард“, и это радует», — сказал Скабелка в эфире клубного телевидения.

Вероятность тренерских отставок в КХЛ. Восточная конференция Доработать сезон до конца наверняка получится не у всех тренеров. Кого-то уволят уже в сентябре-октябре.

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