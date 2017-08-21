«Локомотив» и «Витязь» сыграют по расписанию — 29 августа, а не 30 декабря

Ярославская команда Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» проинформировала, что матч регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» состоится по расписанию — 29 августа в 19:00 в УКРК «Арена-2000.Локомотив».
Ранее появились сведения, что данный матч был перенесён лигой на 30 декабря. Причина — подготовка ледовой арены к другому мероприятию. Изменение даты матча состоялось по обоюдному согласию команд, в соответствии со статьёй 55 спортивного регламента КХЛ.
Информация также доступна в официальном «инстаграме» команды.
КХЛ перенесла матч «Локомотив» — «Витязь» с августа на декабрь