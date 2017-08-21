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Михайлов: ЦСКА теперь будет стараться не перебегать СКА, а переиграть

21 августа 2017, понедельник. 17:38 Хоккей

Двукратный олимпийский чемпион по хоккеюБорис Михайлов поделился ожиданиями от матча ЦСКА и СКА на Кубке открытия.

«С нетерпением жду матча за кубок открытия, не могу его пропустить, буду смотреть с трибуны. Хочу всех поздравить с началом десятого, юбилейного, сезона в КХЛ. Верю, что первый матч задаст чемпионату подобающий тон. Соперники ударно провели предсезонку, побеждали. Команды и их тренеры хорошо знают друг друга. Думаю, что ЦСКА будет противостоять СКА не так, как в прошлом сезоне. Стараться не перебегать соперника, как раньше, а переиграть его. Всё для этого у москвичей есть. Даже не знаю, на каких игроков сделает сегодня ставку новый главный тренер ЦСКА Игорь Никитин. Выбор у него широкий. А гадать не хочу.

Конечно, хотелось бы увидеть сильнейшие составы. Но защитник Вячеслав Войнов ещё восстанавливается после травмы. А что с Павлом Дацюком – трудно сказать. Олег Знарок говорит, что Павла берегут… Но в таких матчах надо показывать лучшие силы. Если взять сумму мастерства команд, то обладатель кубка континента имени Виктора Тихонова, наверное, мало в чём уступает обладателю кубка Гагарина. Если вообще уступает. Знарок заявил, что его команда готова даже лучше, чем ожидалось. А Илья Ковальчук сказал, что не завидует ЦСКА. Это ещё сильнее подогревает интерес к дерби», — цитирует Михайлова официальный сайт лиги.

Навязанная классика. Кубок открытия как тест для нового ЦСКА
СКА и ЦСКА дадут старт сезона-2017/18 матчем на Кубок открытия.
Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
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ХК СКА ХК ЦСКА Борис Михайлов
Новости. Хоккей
21 августа 2017, понедельник
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