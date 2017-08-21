М. Григоренко: ЦСКА проиграл из-за мелочей, все бились, упрекнуть кого-то трудно

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко поделился эмоциями после проигранной встречи со СКА (2:4).



«Все ребята сражались, бились, игра получилась довольно-таки интересной. Проиграли из-за мелочей, недочётов, где-то соперник поопытнее сыграл. Первая игра, все сражались, упрекнуть кого-то трудно. Многие нас называли фаворитами, но СКА — тоже очень серьёзная команда, кубок Гагарина в том году выиграла. У них и Дацюк, и Ковальчук, очень много сильных мастеров. Играли на равных, разница — всего две шайбы.



Начало сразу получилось боевое. Соперник начал агрессивно, трибуны гнали вперёд. Атмосфера классная была на трибунах, им это очень сильно помогло. Если бы играли у нас дома, думаю, всё могло сложиться по-другому. Атмосфера тут одна из самых классных, которые я когда-либо видел, болельщики громкие, молодцы. К большим площадкам привык, тут кататься надо больше, хоккей немного другой. Всё ещё привыкаю, но это всё равно тот же хоккей, ничего страшного нет», — передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА одержал победу над ЦСКА, выиграв Кубок открытия