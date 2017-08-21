Херсли: слабо представляю себе, что такое Кубок открытия

Защитник СКА Патрик Херсли подвёл итоги матча открытия сезона-2017/18 в КХЛ, в котором его команда обыграла ЦСКА со счётом 4:2.



«Хорошая игра для нас. Безусловно, ЦСКА — очень сильный соперник, с самого начала они оказывали нам ожесточённое сопротивление, много катались и двигались, но нам удалось забросить две шайбы в первом периоде и в течение матча мы сохраняли преимущество. Считаю ли я важным то, что вошёл в историю как автор первого гола в этом сезоне? Нет. Если бы я сделал это через 10 лет, это доставило бы мне некоторые положительные эмоции, но мы играем как команда и побеждаем как команда. Главное — выиграть матч.



Я принял участие не в таком уж большом количестве дерби между СКА и ЦСКА, так что для меня сложный вопрос, насколько оно изменилось. Могу сказать, что атмосфера во дворце классная, поддержка зрителей нам очень помогает, в такой обстановке приятно играть.Почему не взяли Кубок открытия? Не знаю, мы в команде об этом не говорили. Я даже слабо представляю, что это за кубок. Ковальчук затеял потасовку в начале матча. Это здорово, когда один из лидеров команды демонстрирует своим партнёрам настрой на игру и заряжает их на борьбу, показывает, что и в этом сезоне хочет побеждать и выиграть кубок», — передаёт слова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Этому ЦСКА до СКА ещё расти и расти. Кубок открытия остался в Питере Обновлённый ЦСКА проиграл чемпионам в первом матче сезона.