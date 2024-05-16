«Колорадо» обыграл на выезде «Даллас» и продлил серию плей-офф НХЛ

В ночь с 15 на 16 мая мск на льду «Американ Эйрлайнс-центра» в американском Далласе завершился пятый матч серии плей-офф 1/2 финала Западной конференции НХЛ между «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». Хозяева площадки уступили со счётом 3:5 и позволили гостям сократить отставание в серии — 3-2 (3:4 OT, 5:3, 4:1, 5:1, 3:5).

В составе «Эвеланш» полный матч провёл российский голкипер Александр Георгиев, на счету которого 24 отражённых броска в створ ворот из 27 и коэффициент надёжности 88,89%. Защитник «Колорадо» Кейл Макар оформил дубль.

Шестой матч серии плей-офф НХЛ между «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш» пройдёт на площадке «лавин» в Денвере в ночь с 17 на 18 мая мск. Победитель в этой паре в финале Западной конференции сыграет с сильнейшим в противостоянии «Ванкувер Кэнакс» — «Эдмонтон Ойлерз».

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