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Даллас Старз – Колорадо Эвеланш, результат матча 16 мая 2024, счет 3:5, 1/4 финала плей-офф НХЛ 2023/2024

«Колорадо» обыграл на выезде «Даллас» и продлил серию плей-офф НХЛ
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В ночь с 15 на 16 мая мск на льду «Американ Эйрлайнс-центра» в американском Далласе завершился пятый матч серии плей-офф 1/2 финала Западной конференции НХЛ между «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». Хозяева площадки уступили со счётом 3:5 и позволили гостям сократить отставание в серии — 3-2 (3:4 OT, 5:3, 4:1, 5:1, 3:5).

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 5-й матч
16 мая 2024, четверг. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Павелски (Дюшейн, Робертсон) – 09:03 (5x5)     1:1 Лехконен (Маккиннон) – 19:59 (5x4)     2:1 Хейсканен (Робертсон, Павелски) – 31:39 (5x4)     2:2 Макар (Друен, Рантанен) – 37:22 (5x4)     2:3 Миттельштадт (Паризе, Жирар) – 41:12 (5x5)     2:4 Макар – 44:28 (5x5)     3:4 Стэнковен (Линделль) – 45:44 (5x5)     3:5 Маккиннон (Лехконен, Мэнсон) – 56:50 (5x5)    

В составе «Эвеланш» полный матч провёл российский голкипер Александр Георгиев, на счету которого 24 отражённых броска в створ ворот из 27 и коэффициент надёжности 88,89%. Защитник «Колорадо» Кейл Макар оформил дубль.

Шестой матч серии плей-офф НХЛ между «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш» пройдёт на площадке «лавин» в Денвере в ночь с 17 на 18 мая мск. Победитель в этой паре в финале Западной конференции сыграет с сильнейшим в противостоянии «Ванкувер Кэнакс» — «Эдмонтон Ойлерз».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Плей-офф НХЛ. Календарь
Плей-офф НХЛ. Турнирная сетка
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