Гавриков: в СКА хорошо приняли, чудесная атмосфера в «Ледовом»

Защитник СКА Владислав Гавриков прокомментировал победу своей команды над московским ЦСКА (4:2) в матче за Кубок открытия КХЛ.



«Положительные эмоции от первого матча за СКА! В первую очередь — от победы. Хорошо, что выиграли такой важный матч на своем льду. Это всегда приятно. Ну и ребята хорошо приняли. Влился ли в новый коллектив? Понятно, что изменения есть, но ничего страшного. Привыкаю. Есть мелкие неточности, нужно поправлять детали, чтобы всё было лучше и чётче. Это первая игра. Ещё пару матчей сыграем — и всё будет хорошо. Чудесная атмосфера в «Ледовом»! Много зрителей. Спасибо им большое за поддержку. На льду чувствуется колоссальный импульс. Все супер», — передаёт слова Гаврикова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Этому ЦСКА до СКА ещё расти и расти. Кубок открытия остался в Питере Обновлённый ЦСКА проиграл чемпионам в первом матче сезона.