Гомоляко: СКА — более сыгранная команда, рано ЦСКА вручать кубок Гагарина

Чемпион России и известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко поделился мнением о фаворитах Западной конференции, а также о первом матче нового сезона между СКА и ЦСКА, в котором победу со счётом 4:2 одержали петербургские «армейцы».

«Локомотив» — очень хорошая команда, которая в прошлом году показала, что готова просто отлично. Думаю, ярославцы должны составить конкуренцию «армейцам». Несмотря на то что «Локомотив» — самая молодая команда в лиге, не скажу, что ребята там неопытные. Они вместе уже давно играют, матчи на вылет для них не в новинку.

А вот что касается ЦСКА, то там ситуация противоположная. Новички вроде опытные, сильные, но теперь тренеру нужно из них сделать команду. В первом матче мы увидели, что СКА — более сыгранная команда, у ЦСКА же ещё её пока нет, повременил бы кубок Гагарина вручать московским «армейцам», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.



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