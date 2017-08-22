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Гол Лещенко не спас «Спартак» от поражения в матче с «Сибирью»

22 августа 2017, вторник. 18:03 Хоккей

«Сибирь» одержала победу над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, проходившая в Новосибирске, завершилась со счётом 3:1.

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Первый период прошёл без заброшенных шайб, а в начале второй двадцатиминутки Сергей Коньков вывел хозяев вперёд. Через минуту с небольшим Андрей Сигарёв увеличил преимущество сибиряков, но тут же «Спартак» одну шайбу отыграл благодаря усилиям Вячеслава Лещенко. В третьем периоде окончательный результат установил Степан Санников.

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КХЛ - регулярный чемпионат
22 августа 2017, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
3 : 1 0:0, 2:1, 1:0
Спартак
Москва
1:0 – Коньков – 21:18 (5x5), 2:0 – Сигарёв (Бергстрём, Закриссон) – 22:37 (5x5), 2:1 – Лещенко (Стоа) – 22:51 (5x5), 3:1 – Санников (Энлунд) – 56:46 (5x5)

Вы также можете посмотреть видео лучших моментов матча на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Сибирь ХК Спартак
Новости. Хоккей
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