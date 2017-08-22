Гол Лещенко не спас «Спартак» от поражения в матче с «Сибирью»

«Сибирь» одержала победу над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, проходившая в Новосибирске, завершилась со счётом 3:1.
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Первый период прошёл без заброшенных шайб, а в начале второй двадцатиминутки Сергей Коньков вывел хозяев вперёд. Через минуту с небольшим Андрей Сигарёв увеличил преимущество сибиряков, но тут же «Спартак» одну шайбу отыграл благодаря усилиям Вячеслава Лещенко. В третьем периоде окончательный результат установил Степан Санников.
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