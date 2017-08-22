Андрей Марков и Фёдор Малыхин будут ассистентами капитана «Ак Барса»

Капитан «Ак Барса» Александр Свитов рассказал о готовности к сезону и первому матчу регулярного чемпионата с «Куньлунь Ред Стар», а также сообщил, что его ассистентами будут защитник Андрей Марков и нападающий Фёдор Малыхин.

«Подготовка продолжается. Всего несколько дней до старта сезона. Мы подходим в отличной форме и хорошем настроении. Разбирали ли игру „Куньлуня“? Это первая игра, ко всем матчам готовимся. Не важно, какая команда — европейская или нет. Не будем загадывать, насколько результативно будем играть в чемпионате.

Моими ассистентами будут Андрей Марков и Фёдор Малыхин", — цитирует Свитова пресс-служба клуба.