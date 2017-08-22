Коротков: «Салават» перенервничал, эмоции сыграли с нами злую шутку

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Коротков подвёл итоги матча с «Адмиралом» (3:1).

«Правда, был тяжёлый матч, мы плохо начали первый период. Возможно, мы где-то нервничали, потому что первая игра, начало сезона. Во втором периоде добавили, в принципе, получилось, а в третьем реализовали свои моменты. Команде не хватало эмоций? Наоборот, эмоции были. Может быть, перенервничали — всё-таки первый матч, такая ответственность. Думаю, эмоции сыграли с нами плохую шутку.

У нас есть своя тактика, мы её где-то месяц нарабатывали. «Адмирал» – хорошая команда, они много чего не дали нам сделать. Моя шайба? Мы нарабатываем это на тренировках. Я остался на месте защитника, мне дали пас, а я бросил и забил. Что тут комментировать, мне просто повезло", — цитирует Короткова пресс-служба клуба.

«Салават Юлаев» начал сезон с победы над «Адмиралом»

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