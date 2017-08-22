Гулявцев: у «Северстали» многое не получалось, но были самоотдача и старание

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал поражение от «Югры» (1:2 ОТ).

«Мы неплохо начали матч, смогли забить быстрый гол. Первый период прошёл в равной борьбе. Мы имели преимущество в зоне атаки, но очень мало бросали. Во второй двадцатиминутке мы проиграли вчистую – «Югра» была активнее, агрессивнее.

После того как соперник сравнял счёт, мы попросили ребят немного успокоиться и играть попроще. Ну а нелепое удаление в конце третьего периода привело к голу в овертайме.

Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу и старание. Многое сегодня не получалось, но это первый матч – нервы. К тому же мы играли на выезде, а для «Югры» сегодня был первый домашний матч, и они были хорошо настроены. Завоевали одно очко. Поездка у нас длинная, поэтому двигаемся дальше", — цитирует Гулявцева пресс-служба клуба.

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