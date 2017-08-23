Главный тренер «Зенита» Манчини: показалось, что СКА — это сильная команда

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини поделился впечатлениями от посещения матча на Кубок открытия Континентальной хоккейной лиги. В Санкт-Петербурге 21 августа СКА переиграл ЦСКА со счётом 4:2. «Зенит» в настоящее время возглавляет турнирную таблицу РФПЛ.

«В понедельник я был на хоккее. Эмоции исключительно положительные, впервые был на хоккейном матче. Хоть я и не разбираюсь в правилах, показалось, что СКА — это сильная команда», — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.