Б. Майоров: вывод игроков из-под потолка зарплат только увеличит отрыв олигархов

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров поделился мнением о возможности клубов КХЛ вывести двух игроков из-под потолка зарплат.



«По-моему, такая практика никуда не годится! Независимо от того, олимпийский сезон или нет. Если мы строим КХЛ по справедливому принципу и постоянно об этом официально заявляем, то никаких поблажек ни для кого быть не должно! Вот есть потолок зарплат – извольте под него укладываться. Сборная России и переходы из НХЛ в КХЛ тут совершенно не при чём. Вечно мы находим какие-то лазейки, чтоб кому-то что-то облегчить. Не надо этого делать! Все должны быть в абсолютно равных условиях.



Вот кому поможет это новое правило? «Спартаку» или «Нефтехимику» что ли? Нет, оно ещё больше увеличит пропасть между олигархами и середняками. Даже «Динамо» уже от него ничего не выиграет», — цитирует Майорова «Советский спорт».

Кому в КХЛ принадлежат права на российских игроков НХЛ Удивительно, но не все из них принадлежат СКА и ЦСКА.