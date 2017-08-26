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Б. Майоров: вывод игроков из-под потолка зарплат только увеличит отрыв олигархов

26 августа 2017, суббота. 14:36 Хоккей

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров поделился мнением о возможности клубов КХЛ вывести двух игроков из-под потолка зарплат.

«По-моему, такая практика никуда не годится! Независимо от того, олимпийский сезон или нет. Если мы строим КХЛ по справедливому принципу и постоянно об этом официально заявляем, то никаких поблажек ни для кого быть не должно! Вот есть потолок зарплат – извольте под него укладываться. Сборная России и переходы из НХЛ в КХЛ тут совершенно не при чём. Вечно мы находим какие-то лазейки, чтоб кому-то что-то облегчить. Не надо этого делать! Все должны быть в абсолютно равных условиях.

Вот кому поможет это новое правило? «Спартаку» или «Нефтехимику» что ли? Нет, оно ещё больше увеличит пропасть между олигархами и середняками. Даже «Динамо» уже от него ничего не выиграет», — цитирует Майорова «Советский спорт».

Кому в КХЛ принадлежат права на российских игроков НХЛ
Удивительно, но не все из них принадлежат СКА и ЦСКА.
Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
Теги
Борис Майоров КХЛ
Новости. Хоккей
26 августа 2017, суббота
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