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П. Зубов: команда у «Сибири» новая, рождается в муках

26 августа 2017, суббота. 16:57 Хоккей

Главный тренер «Сибири» Павел Зубов прокомментировал победу над «Северсталью» (2:1).

«Третья игра — третья победа. Я благодарен ребятам. Несмотря на все трудности, вроде льда, погоды, дышать нечем, они проявляют характер. Команда новая, рождается в муках. Иду большие перепады. Сначала играем в большинстве, а те, кто не входят в спецбригады, сидят на лавке, затем переходим на меньшинство — та же история. Эта аритмия сохранялась до последнего. Тем не менее пластались, под шайбу ложились, особенно в третьем периоде, когда нам дали два удаления. Дотерпели, и как следствие, за 27 секунд наш джокер Первушин забил. Молодец.

Нам надо добавлять, несмотря на все негативные обстоятельства вроде нехватки кислорода. Терпеть, терпеть. Послезавтра нас ждёт ещё более серьёзный соперник в лице «Торпедо». Это мобильная команда, которая лезет под кожу и работает на пятаке. Нам надо восстановиться и подумать по составу. Большое спасибо нашему шестому полевому игроку. Судьи его никогда не заметят. Он нас поддерживает, несёт вперёд и когда тяжело, и когда хорошо. Новосибирский болельщик — это социальное явление в нашем хоккее. Низкий поклон этим людям. Они нас критикуют, хвалят и любят вопреки всему. Я после прошлой игры сказал ребятам, что на Бога надейся, а сам не плошай. Работать надо. Ошибки защитников? Я уже говорил, что если бы у нас не было такой дикой нехватки нападающих, то на трансферном рынке мы бы поработали с защитниками, которые могут начинать атаки и работать на синей линии в большинстве. Однако других защитников у нас не будет. Будем налаживать взаимопонимание, работать над техникой. Это тяжело, конечно, если до 14 лет тебе Боженька руки не поцеловал. Желание есть, а уверенности — нет. Неуверенность со стороны защитников нас и губит.

Демидов может хорошо играть в большинстве, прочитать ситуацию. Но, видимо, ещё рано его ставить. Парень в том году в «Ермак» ещё не проходил, а сегодня он играет в КХЛ. Психологически, видимо, неплохо придавило. Парень головастый, рукастый, и ноги у него хорошие. Будем ему помогать.

Я согласен, что нападающие должны цепляться за шайбу, вылезать из углов. Мы им об этом как попугаи повторяем. Пока мы к этому не пришли", — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Сибирь» одолела «Северсталь» на последней минуте, выиграв третью встречу подряд
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Северсталь ХК Сибирь Павел Зубов
Новости. Хоккей
26 августа 2017, суббота
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